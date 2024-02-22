6 Şubat depreminden önce görüldüğü iddia edilmişti

İngiliz haber ajansı Reuters, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden önce gökyüzünde görüldüğü iddia edilen parlak ışığın nedenini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 13:47
6 Şubat depreminden önce görüldüğü iddia edilmişti
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Reuters haber ajansı Doğruluk Kontrol ekibi, sosyal medya platformları X ve Facebook'ta dolaşan "6 Şubat Kahramanmaraş depremine" sebep olduğu öne sürülen ve depremden önce "gökyüzünde görüldü" iddiası ile paylaşılan görüntülerin arka planını açıkladı.

Gökyüzündeki ışıkların hükümetlerin Yüksek Frekanslı Aktif Auroral Araştırma Programı (HAARP) aracılığıyla sismik aktivite "planladığının" ya da yarattığının kanıtı olduğu öne sürülen videoya ilişkin, "Bu, 6 Şubat 2023'te, depremden hemen önce Türkiye üzerinde faaliyette olan HAARP. Frekanstan yayılan ışık dalgası halkası, yeraltındaki bir depremin dalga hareketini temsil ediyor. Bunlar halk üzerinde kullanılan hava silahlarıdır" iddiasında bulunuldu.

Reuters, gönderideki videonun, Elon Musk'ın kurucusu olduğu Space X roketinin fırlatılma anı olduğunu belirtti.

Reuters'ta yer alan habere göre video, Space X Falcon 9 roketinin fırlatılışının ABD'nin Los Angeles kentindeki bir otoyol üst geçidinden çekildi ve yana döndürülerek servis edildi.


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