ABD ve Rusya arasında tansiyon yükseldi: 'O... çocuğu'

ABD Başkanı Joe Biden, San Francisco kentinde düzenlenen bir etkinlikte "İklim krizi" hakkında konuştu. Biden, konuşması sırasında Rusya lideri Vladimir Putin'e "çılgın bir o... çocuğu" diyerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 12:05
ABD ve Rusya arasında tansiyon yükseldi: 'O... çocuğu'
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ABD Başkanı Joe Biden, San Francisco kentinde düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "çılgın o... çocuğu" diyerek küfür etti.

Etkinlikteki konuşması sırasında iklim değişikliğinin insanlığı tehdit ettiğini söyleyen Biden, "nükleer çatışma tehdidinin" her zaman var olduğunu söyledi. 

2022'de bir Beyaz Saray muhabirine karşı aynı küfrü kullanırken mikrofonlara yakalanan Biden, Putin hakkındaki ifadelerindeki konuşmasında şu sözleri kullandı:

"İklim krizi, insanlık için son varoluşsal tehdittir. Putin ve diğerleri gibi çılgın o... çocukları var ve bu yüzden nükleer çatışma konusunda her zaman endişelenmek zorundayız. Ancak insanlık için varoluşsal tehdit iklimdir"

ABD Başkanı, Rus muhalif lider Alexei Navalni'nin ölümünden Rusya lideri Putin'i ve "haydutlarını" sorumlu tutmuştu.

Biden, Rus hapishane yetkililerinin Navalni'nin öldüğünü açıklamasının ardından Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, ancak Nalvany'nin ölümünün Putin ve haydutlarının yaptığı bir şeyin sonucu olduğuna şüphe yok" demişti.


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