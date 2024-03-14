6 ülkeden Husilere çağrı: Saldırıları durdur

Yemen'deki ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada, Japonya ve Yeni Zelenda büyükelçilikleri, İran destekli Husilere Kızıldeniz'de saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 14.03.2024 - 08:37
6 ülkeden Husilere çağrı: Saldırıları durdur
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Büyükelçiliklerin açıklaması İngiltere Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yayımlandı.

Açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırıları kınanarak, bu eylemlerin bölgede istikrarı sarsmaktan başka bir işe yaramadığı ve Yemen halkına zarar verdiği vurgulandı.

Aden Körfezi'nde "M/V True Confidence" adlı ticari gemiye düzenlenen ve üç mürettebatın öldüğü saldırıdan derin endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, 6 Şubat'ta Aden Körfezi'nde bir Amerikan gemisini çok sayıda füzeyle hedef aldıklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı da (CENTCOM), İran'ın desteklediği Husiler tarafından fırlatılan bir gemisavar balistik füzenin Aden Körfezi'nden geçmekte olan Barbados bandıralı "M/V True Confidence" adlı yük gemisine isabet ettiğini ve mürettebattan 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurmuştu.


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