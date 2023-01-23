6 yaşındaki bir çocuk, öğretmenini vurarak ölümünü izlemek istediğini söylediği belirtildi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 14:05

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 14:06

ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News kentindeki Richneck İlköğretim Okulu'nda bir çocuk, 25 yaşındaki öğretmeni Abby Zwerner'ı tabancayla vurdu.

Öğretmen, Zwerner yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Zwerner hastaneden taburcu edildi.

Olaydan bu yana ilk kez aile, avukatları tarafından yapılan açıklamada öğretmene sempati duyduğunu ifade etti.

Ailenin, "Yüreğimiz oğlumuzun öğretmenine gidiyor ve oğlumuza ve okuldaki çocuklara özverili bir şekilde hizmet eden öğretmenin iyileşmesi için dua ediyoruz. Oğlumuz için en iyi eğitim ve öğrenme ortamını ararken ailemizi desteklemek için özenle ve şefkatle çalıştı" dediği kaydedildi.

Aile, her zaman "sorumlu silah bulundurma ve ateşli silahları çocukların erişemeyeceği bir yerde tutma" konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Oğlumuzun eriştiği ateşli silah güvence altına alındı. Bu gün hayatımızın geri kalanında yokluğumuza pişman olacağız" dedi.

Aile, çocuğun hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

ÖĞRETMEN "KAHRAMAN" İLAN EDİLDİ

Polisler, olayı "kasıtlı" olarak nitelendirdi.

Polis şefi Steve Drew, merminin Zwerner'in ellerinden birinin içinden geçtiğini ve "savunma pozisyonu" alırken göğsüne çarptığını söyleyerek, 14-16 öğrenciyi sınıftan kaçmaya ve güvenlikleri için koşmaya çağırdığını aktardı.

Drew, "Bu öğrencilerin her birinin güvende olduğundan emin olmak için arkasını döndü. o bir kahraman" ifadelerini kullandı.

"ENDİŞELERİ KÜÇÜMSENDİ"

Abby Zwerner ve diğer okul öğretmenlerinin, daha önce çocuğun üst düzey okul yöneticilerine yönelik davranışları konusundaki endişelerini dile getirdikleri, ancak bunun görmezden gelindiği veya endişelerin küçümsendiği belirtildi.

Çocuğun, sürekli sınıf ortamında sandalye ve diğer nesneleri fırlatmasının ardından Zwerne'nin okul personelinden yardım istediği de öğrenildi.

Bir okul personeli Zwerner hakkında, "Birçok kez okul yönetimden yardım istemişti" dedi.

ÖĞRETMENİNE NOT YAZMIŞ

Öğretmen sendikasına göre, çocuğun Bayan Zwerner'den ne kadar "nefret ettiği" ve onu "ateşe vermek" istediği belirtilen bir not yazdığı kaydedildi.