ABD Başkanı Joe Biden, ülkede kürtaj hakkı mücadelesinin bitmediğini söyledi

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 08:02

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 08:03

ABD Başkanı Joe Biden, Pazar günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Roe v. Wade kararının 50. yıldönümünü kutlamalıydık. Ancak Cumhuriyetçiler kadınların kendi sağlık hizmetleriyle ilgili kararlarını verme haklarına karşı savaş yürütüyor. Ama bu mücadele bitmedi" ifadelerini kullandı.

ABD'de tüm kadınlar 22 Ocak 1973'te Yüksek Mahkeme'nin aldığı tarihi kararla kürtaj hakkı kazanmıştı.

Hakimlerin, kadınların hamileliklerini sonlandırma haklarının ABD Anayasası'yla güvence altında olduğu yönünde aldıkları kararı, ülkede sivil haklar tarihine, davacı ve savcının adlarına atıfla "Roe Wade'e karşı" olarak geçmişti.

ABD'DE KÜRTAJI YASALLAŞTIRAN 1973 KARARI KADINLARA HANGİ HAKLARI TANIMIŞTI?

Yüksek Mahkeme geçen yıl 50 yıl önceki kararını iptal etmiş, kürtajı ABD'de anayasal hak olmaktan çıkarmıştı.

ABD'DE NEDEN MİLYONLARCA KADIN KÜRTAJ HAKKINI KAYBEDECEK?

İptal kararı sonrası 10'dan fazla eyalette kürtaj yeniden yasaklanmıştı. ABD'de dün kadın örgütleri ülke çapında yürüyüşler düzenledi.

Kürtajı yasaklayan eyaletlerden Florida'da konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, kürtaj hakkının ülke çapında saldırı altında olduğunu söyledi.

Biden yönetiminin kararıyla Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi üç hafta önce ilk kez ABD'de bir kürtaj hapının eczanelerde satılmasını onaylamıştı.

Biden, Başkanlık Kararnameleriyle kürtaj hakları konusunda ilerleme kaydetmeye çalışıyor. Biden'ın doktorların kürtaj ilaçları yazabilmesine imkan sağlayacak bir kararnameyi yakında imzalaması bekleniyor.