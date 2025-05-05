60 yıl önce kaybolan kadın sağ olarak bulundu

Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:50

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:50

ABD’nin Wisconsin eyaletinde 1962 yılında kaybolan Audrey Backeberg’in 60 yıl sonra sağ olarak bulunduğu açıklandı. Sauk County Şerif Ofisi, Backeberg’in başka bir eyalette yaşadığını ve kayboluşunun kendi tercihi olduğunu duyurdu.

Sauk County Şerifliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda Audrey Backeberg’in ortadan kaybolmasının kendi kararı olduğu, olayda herhangi bir suç ya da kötü niyetli unsur bulunmadığı anlaşılmıştır” denildi.

Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle Backeberg’in şu anda yaşadığı eyaleti açıklamadı.

KADINI SON GÖREN BAKICISIYDI

20 yaşındaki Backeberg, 7 Temmuz 1962'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Wisconsin Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre, Backeberg o gün çalıştığı yün fabrikasından maaşını almak üzere evden çıkmıştı.

Çocuk bakıcısının ifadesine göre, ikili birlikte otostopla Madison’a gitti, ardından Greyhound otobüsüyle Indianapolis’e geçtiler. Bakıcı, Backeberg’in en son otobüs durağının köşesinden uzaklaştığını söyledi.

Kayıp kişilerle ilgili bilgi toplayan The Charley Project verilerine göre, Audrey Backeberg yaklaşık 15 yaşındayken Ronald Backeberg ile evlenmişti. Ancak evliliği sorunluydu ve fiziksel şiddet iddiaları vardı.

Kaybolmadan kısa süre önce Backeberg, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle resmi şikâyette bulunmuş, eşi tarafından dövüldüğünü ve ölümle tehdit edildiğini ileri sürmüştü. Bu gelişmeler, olayın yıllarca şüpheli bir kayıp olarak değerlendirilmesine yol açtı.

DOSYA DNA İZİNDEN ÇÖZÜLDÜ

60 yıl boyunca çözülemeyen dosya, yakın zamanda Sauk County’deki soğuk vaka dosyaları kapsamında tekrar ele alındı. Dosyanın yeniden incelenmesi sırasında tanıklar yeniden dinlendi, deliller günümüz teknikleriyle değerlendirildi.

Dedektif Isaac Hanson, WISN kanalına yaptığı açıklamada, Backeberg’in izini kız kardeşinin Ancestry.com DNA profili üzerinden sürdüğünü anlattı:

“Ölüm kayıtları, nüfus verileri ve çeşitli belgelerle adresi belirledik. Yerel şerif ofisine ulaşarak doğrulama yapılmasını istedim. 10 dakika sonra beni aradı ve 45 dakika konuştuk.”

Dedektif Hanson, yıllar sonra ulaştığı Backeberg’in sakin ve huzurlu bir yaşam sürdüğünü belirterek, “Hayatını kendi tercihiyle şekillendirdiğini, geçmişi geride bırakıp yoluna devam ettiğini söyledi. Sesinden mutlu olduğu belliydi. Pişmanlık duymuyordu” dedi.