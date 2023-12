60'lı yıllara damgasını vuran oyuncu Jack Hogan hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.12.2023 - 11:52

Güncelleme: 11.12.2023 - 11:53

1960'lı yıllarda TV ekranlarına damgasını vuran ünlü oyuncu Jack Hogan 6 Aralık günü 94 yaşında hayatını kaybetti.

Doğal nedenlerden dolayı öldüğü açıklanan emekli oyuncu Hogan, en çok 2. Dünya Savaşı dizisi olan "Combat" ile hatırlanırken dizide 5 sezon boyunca William G. Kirby karakterine can verdi.

Variety dergisinde yer alan habere göre, asıl adı Richard Roland Benson Jr. olan Hogan, "Combat" dizisinin yanı sıra "Adam-12", "Sierra" ve "Hawaii Five-O" dizilerinde de rol aldı.

24 Kasım 1929'da doğan Hogan, 16 yaşında pilot lisansı aldı. Mezun olduktan sonra ABD Hava Kuvvetleri'ne katıldı. Kore savaşı sırasında Japonya'da 4 yıl kurmay çavuş olarak görev yaptı.

Beyaz perdedeki ilk çıkışını Hollywood'a taşındıktan sonra 1956'da Anthony Quienn'in oynadığı Man from Del Rio'da yaptı. Daha sonra oyunculuk dersleri aldı. Cankurtaran olarak çalıştı.

50'li ve 60'lı yıllarda çok sayıda TV dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Bunların arasında "Dr. Christan", "The Rough Riders", "Sea Hunt", "Tombstone Territory", "Lock Up", "Bat Masterson", "Lawman", "87th Precinct" sayılabilir. Ayrıca "The Bonnie Parker Story", "Paratroop Command", "The Legend of Tom Dooley" ve "The Cat Burglar" filmlerinde rol aldı.