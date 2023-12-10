75 milyon yıllık dinozorun son yemeği

Yayınlanma: 10.12.2023 - 18:02

Güncelleme: 10.12.2023 - 18:02

Bilim insanları, mide boşluğunda mükemmel şekilde korunmuş son öğünü ile birlikte tiranozor cinsi bir dinozor fosili buldu.

2009 yılında yaklaşık 75 yıl milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen genç Gorgosaurus libratus fosili, Royal Tyrrell Paleontoloji Müzesi teknisyeni Darren Tanke tarafından Kanada'da keşfedildi.

BBC'de yer alan habere göre, Calgary Üniversitesi paleontologları, genç Gorgosaurus libratusun kendisinden daha küçük iki dinozoru yediğini keşfetti.

Kayaya gömülmüş fosilin incelenip durumun ortağa çıkmasına ilişkin açıklama yapan araştırma ekibinden Darla Zelenitski, “Bu gerçekten de genç bir tiranozorun beslenme şekli ya da davranışları hakkında elimizdeki ilk somut kanıt” dedi. Ekip, genç tiranozorun yaklaşık 350 kilo ağırlığında olduğunu ve kemik analizine bakarak beş ila yedi yaşlarındayken öldüğünü belirtti.

Yaptığı açıklamada Zelenitski türün özelliklerden bahsederek, "Tyrannosaurlar, Geç Kretase döneminde Alberta ve Kuzey Amerika'da dolaşan büyük yırtıcı türlerdir. Bunlar hepimizin filmlerde, kitaplarda ve müzelerde gördüğümüz ikonik yırtıcılardı. İki ayak üzerinde yürüyorlardı ve çok kısa kolları vardı" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, 5 ila 7 yaşlarında olduğunu tahmin ettikleri Tiranozorun midesinde bulunan, iki yavru dinozorun Citipes Elegans adı verilen türe ait olduğunu ve 1 yaşından küçük olduklarını söyledi.

Tiranozor'un avladığı küçük dinozorların sadece arka bacaklarını yediğini belirten araştırmacılar, ''Farklı zamanlarda öldürdüğü Citipes'lerin arka ayaklarını koparıp yemiş ve leşlerini bırakmış olmalı. Bu gencin bagetlere karşı iştahı varmış" dedi.