66 yaşında 10. kez anne oldu: 50 yaşından sonra 8 çocuk doğurdu

Yayınlanma: 30.03.2025 - 15:20

Güncelleme: 30.03.2025 - 15:20

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan 66 yaşındaki Alexandra Hildebrandt, 19 Mart’ta Charité Hastanesi’nde sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

“Philipp” adını verdiği oğlu, 3 kilo 130 gram ağırlığında sezaryenle doğdu.

Hamilelik tamamen doğal yollarla gerçekleşti, herhangi bir tüp bebek (IVF) tedavisi uygulanmadı.

50 YAŞINDAN SONRA 8 ÇOCUK DOĞURDU

Berlin'deki ünlü Duvar Müzesi’nin sahibi ve yöneticisi olan Hildebrandt, 1970'li yılların sonunda ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

Ardından, 50 yaşından sonra sekiz çocuğu daha sezaryenle doğurdu.

En büyüğü 46 yaşındaki Svetlana, en küçüğü ise yeni doğan Philipp olan çocukları arasında 12 yaşındaki ikizler, 10, 8, 7, 4 ve 2 yaşlarında kardeşler bulunuyor.

“BÜYÜK AİLE SADECE MUTLULUK DEĞİL, AYNI ZAMANDA GEREKLİ”

Hildebrandt, büyük bir aile sahibi olmanın yalnızca mutluluk değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu savunuyor.

“Çocukların doğru şekilde yetiştirilmesi için büyük aileler şart” diyen Hildebrandt, aktif yaşam tarzının bu süreçte kendisine büyük katkı sağladığını belirtiyor.

Kadın doğum uzmanı Dr. Wolfgang Henrich, hamileliğin büyük ölçüde sorunsuz geçtiğini söyledi.

Henrich, “İyi bir fiziksel yapı ve güçlü bir zihinsel dayanıklılıkla hamileliği çok iyi yönetti” dedi.

YAŞAM TARZINI AÇIKLADI

Hildebrandt ise yaşam tarzına dair şunları söyledi:

“Her gün bir saat yüzüyor, iki saat koşuyorum. Sigara ya da alkol kullanmıyorum. Hiç doğum kontrol yöntemi kullanmadım. Sağlıklı ve doğayla uyumlu bir yaşam, kadın bedeninin mucizelerini ortaya çıkarabiliyor.”

Hildebrandt, “İnsanları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeliyiz. Birçok insan çocuklarla temas ettikten sonra yargılarını değiştirecektir” dedi.

Alexandra Hildebrandt, bu yaşta doğal yollarla hamile kalıp doğum yapan az sayıdaki kadından biri.

Daha önce, Kasım 2023’te Uganda’da 70 yaşındaki Safina Namukwaya, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurmuştu.