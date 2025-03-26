Almanya Meclis Başkanından İmamoğlu tepkisi

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) Başkanı Julia Klöckner, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye genelindeki protestolara destek vererek, "Türkiye halkını cesaretlendirmek istiyorum: Demokrasi durdurulamaz" açıklamasında bulundu.

Almanya Meclis Başkanından İmamoğlu tepkisi
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 26.03.2025 - 15:51

Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) Başkanlığına Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) adayı Julia Klöckner seçildi.

23 Şubat'taki genel seçimlerin ardından ilk genel kurulda yapılan seçimde Klöckner, oylamaya katılan 630 milletvekilinin 382'sinin oyunu alarak ülkede 21. yasama döneminin meclis başkanı oldu.

Klöckner, seçilmesinin ardından Federal Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İBB’ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Türkiye genelinde gerçekleşen protesto eylemlerine de dikkat çekti.

Klöckner, İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestoları "endişe" ile takip ettiğini söyledi.

Klöckner, "Türkiye'deki gelişmeleri endişe ile izliyorum. Türkiye halkını cesaretlendirmek istiyorum: Demokrasi durdurulamaz" diye konuştu.

SPD'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK AFİŞİ

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) parlamento grubu, Almanca ve Türkçe ifadeler içeren "Ekrem İmamoğlu yalnız değildir" afişi önünde poz verdi.

 

SPD parlamento grubu, sosyal medya hesabı X üzerinden, çekildikleri fotoğrafla birlikte "Ekrem İmamoğlu ve diğer tüm siyasi tutukluların derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz! Ekrem İmamoğlu yalnız değildir!" paylaşımında bulundu.


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #Almanya

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