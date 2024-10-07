‘7 Ekim saldırısı, İsrail’i aklamaz’

Yayınlanma: 07.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.10.2024 - 04:00

Savaşın bölgede siyasi, ekonomik, ticari ve sosyal olarak geri dönülmesi güç değişiklikler yarattığına işaret eden Bağcı, son bir yılda uluslararası hukuk ve savaş hukukunun tamamıyla ihlal edildiğini, uluslararası vicdanın yaralandığını ancak İsrail’in, politikalarından asla geri adım atmadığını söyledi.

“Ortadoğu artık eski Ortadoğu değil” diyen Bağcı, “Hamas’ın 7 Ekim’deki terör saldırısının İsrail’in işlediği uluslararası hukuk ihlallerini hiçbir şekilde aklamadığını” belirtti.

Bağcı ayrıca “Türkiye’nin İsrail’e yönelik bir askeri operasyona girmesi söz konusu değil. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘İsrail’in hedefi Türkiye’ sözleri tartışma yarattı. Yanlış bir açıklamaydı. İsrail, Türkiye ile herhangi bir çatışmaya girme eğiliminde değil. Tamamen İran’a odaklandılar” değerlendirmesinde bulundu.