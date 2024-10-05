Hamas'ın askeri lideri Said Atallah öldürüldü
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, ailesiyle birlikte İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki bir mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdi.
Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus'taki bir Filistin mülteci kampına düzenlenen İsrail hava saldırısında üç aile üyesiyle birlikte öldürüldü.
Hamas'a yakın medya kaynakları, olayın detaylarını 5 Ekim cumartesi günü duyurdu.
İsrail, saldırıyla ilgili olarak hemen bir açıklama yapmadı.
Olay, Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin artış gösterdiği bir dönemde gerçekleşti.
LÜBNAN'DA BİLANÇO YÜKSELİYOR
Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 23’e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, yaralananların sayısının 9 bin 526’ya ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, ölenler arasında 127 çocuğun ve 261 kadının bulunduğu bilgisi verildi.
Etiketler: #Hamas #kassam tugayı #israil
En Çok Okunan Haberler
-
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- Çölün ortasında bulundu, içinden servet çıktı!
- Garipoğlu'nun otopsisine giren doktor ve savcı konuştu
- Yeniden gözaltına alınan şahıslar tutuklandı!
- Mazhar Alanson'un kızı hayatını kaybetti
- 'Bu alçakları mahkûm ettireceğim'
- Ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı!
- Nedim Şener'den canlı yayında mezhepçilik
- 'Genel Başkanımıza namussuzca ithamlar...'
- 'En güçlü Erdoğancılar bile...'