Hamas'ın askeri lideri Said Atallah öldürüldü

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, ailesiyle birlikte İsrail'in Lübnan'ın kuzeyindeki bir mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirdi.

Hamas'ın askeri lideri Said Atallah öldürüldü
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:22

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus'taki bir Filistin mülteci kampına düzenlenen İsrail hava saldırısında üç aile üyesiyle birlikte öldürüldü.

Hamas'a yakın medya kaynakları, olayın detaylarını 5 Ekim cumartesi günü duyurdu.

 

İsrail, saldırıyla ilgili olarak hemen bir açıklama yapmadı.

 

Olay, Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin artış gösterdiği bir dönemde gerçekleşti.

LÜBNAN'DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

 

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 23’e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, yaralananların sayısının 9 bin 526’ya ulaştığı kaydedildi.

 

Açıklamada, ölenler arasında 127 çocuğun ve 261 kadının bulunduğu bilgisi verildi.


Etiketler: #Hamas #kassam tugayı #israil

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