Hamas'ın askeri lideri Said Atallah öldürüldü

Yayınlanma: 05.10.2024 - 09:22

Güncelleme: 05.10.2024 - 09:27

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablus'taki bir Filistin mülteci kampına düzenlenen İsrail hava saldırısında üç aile üyesiyle birlikte öldürüldü.

Hamas'a yakın medya kaynakları, olayın detaylarını 5 Ekim cumartesi günü duyurdu.

İsrail, saldırıyla ilgili olarak hemen bir açıklama yapmadı.

Olay, Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin artış gösterdiği bir dönemde gerçekleşti.

LÜBNAN'DA BİLANÇO YÜKSELİYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim 2023'ten bu yana süregelen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 23’e yükseldiğini açıkladı. Ayrıca, yaralananların sayısının 9 bin 526’ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, ölenler arasında 127 çocuğun ve 261 kadının bulunduğu bilgisi verildi.