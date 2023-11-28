7 milyon dolarlık 'saadet zinciri' vurgunu: Yahudi cemaati dolandırıldı

Güney Kaliforniyalı bir adam ve kardeşi, 40'tan fazla kişiyi 7 milyon dolarlık yatırımdan dolandırmasının ardından yedi yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:30
7 milyon dolarlık 'saadet zinciri' vurgunu: Yahudi cemaati dolandırıldı
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ABD'de Mizrahi kardeşlerin dolandırıcılık hedefinde, San Fernando Vadisi'nin Ortodoks Yahudi İsrail topluluğunun üyeleri vardı.

Mahkeme kayıtlarına göre, Sassi Mizrahi ve kardeşi Motty Mizrahi 2012'den 2019'a kadar MBIG Company adında risksiz yatırımlar ve yıllık %30 getiri oranı ile orijinal yatırımı ikiye katlamakla övünen bir yatırım ve para yönetimi firması işletti. MBIG'e meşruiyet kazandırmak için Motty Mizrahi de kendisini lisanslı bir broker, sertifikalı muhasebeci ve deneyimli bir tüccar olarak tanıttı.

Ancak, mahkeme kayıtlarına göre Mizrahi kardeşlerin hiçbiri müşterilerinin yatırdığı parayı kullanmadı, bunun yerine Motty fonları kişisel ticaret hesaplarına yatırdı. Bu işlemlerden 3 milyon dolardan fazla zarar etti. Kardeşler ayrıca, MBIG hesabında aylık toplam 6 milyon ila 9 milyon dolar arasında sahte kazançlar gösteren sahte raporlar sundular.

Savcılık tutanağında, "Yıllarca Mizrahi kardeşler, kendilerine güvenmek için sebepleri olduğunu bildikleri kurbanları hedef alan bir saadet zinciri işlettiler: San Fernando Vadisi'nin birbirine sıkı sıkıya bağlı, Ortodoks Yahudi İsrail cemaatinin üyelerini hedef aldılar. Bu yakınlığın yarattığı iyi niyeti istismar eden sanıklar, risksiz yatırım ve garantili getiri gibi sahte vaatlerle kurbanlarından milyonlarca dolar dolandırdılar" denildi.

Mizrahi kardeşlerin 2019'da tutuklandığı belirtildi. 2023'ün başında Motty'nin altı dolandırıcılık suçunu kabul ettiği belirtilirken, Sassi'nin mahkemeye çıkarılarak, beş kez dolandırıcılıktan suçlu bulunduğu kaydedildi.


Yahudi ABD

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