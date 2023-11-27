Eski Beyaz Saray doktoru: Biden, ABD'yi büyük bir risk altına sokuyor

Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:19

Güncelleme: 27.11.2023 - 12:19

Eski Beyaz Saray doktoru ve Kongre üyesi Ronny Jackson, geçtiğimiz günlerde 81. yaş gününü kutlayan ABD Başkanı Joe Biden'ın görevlerini yerine getirmeye uygun olmadığını, görevde bulunduğu süre içinde "yozlaştığını" ve ABD'nin güvenliğini tehdit ettiğini öne sürdü.

Jackson, "Görev süresi boyunca bu kadar yozlaşmış olması inanılmaz. Bu adamı bu dönemin geri kalanında ve ondan sonra bir dört yıl daha görevde tutmayı göze alamayız. Şu anda bizi zaten büyük bir risk altına sokuyor" dedi.

Biden'ın her geçen gün işini yapamadığını kanıtladığını ve bundan sonra daha da kötüye gideceğini savunan Jackson, Washington'da güçlü bir lider olmadığı için ABD'den "düşmanların artık korkmadığını" söyledi.

Jackson, "Fiziksel ve zihinsel olarak artık göreve uygun değil ve yakın çevresinden birinin bunu ona bildirmesi gerekiyor, bu ülkenin güvenliği ve emniyeti için yoluna devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Jackson'ın, eski ABD başkanları George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump döneminde Beyaz Saray'da doktor olarak çalıştığı biliniyor.