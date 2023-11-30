70 yaşındaki kadın ikiz doğurdu
Uganda'da 70 yaşındaki bir kadın, tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuk sahibi oldu.
Uganda'nın başkenti Kampala'daki Uluslararası Kadın ve Doğum Hastanesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 70 yaşındaki Safina Namukwaya'nın biri erkek diğeri kız olmak üzere ikiz bebek dünyaya getirdiğini duyurdu.
Açıklamada, doğumun sadece bir tıbbi başarı olmadığı aynı zamanda "insan tabiatının gücü ve direncini de ortaya koyduğu" ifade edildi.
Afrika'da "doğum yapan en yaşlı kadın" olduğu tahmin edilen Namukwaya'nın bir süredir tüp bebek tedavisi gördüğü bildirilen açıklamada, kadının ilk kez anne olduğu belirtildi.
Paylaşımda açıklamalarına yer verilen Namukwaya ise yıllardır anne olamamasından ötürü çevresindekiler tarafından "küçümsendiğini" söyledi.
Anne Namukwaya ve bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.
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