Uganda'dan Dünya Bankası'na tepki: Kredili veya kredisiz kalkınacağız

Yayınlanma: 10.08.2023 - 11:42

Güncelleme: 10.08.2023 - 11:42

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Dünya Bankası'nın Uganda'ya yönelik aldığı kararı eleştirdi.

Dünya Bankası'ndan bir yetkilinin kendisini arayarak kredilerin askıya alınacağına dair uyarıda bulunduğunu belirten Museveni, "Başta Ugandalılar olmak üzere herkese şunu söylemek istiyorum ki Uganda kredili veya kredisiz kalkınacaktır" ifadesini kullandı.

Ülkesinin uluslararası finans kuruluşlarından kredi almasa da gelişeceğini vurgulayan Museveni, "Dünya Bankası ve diğer aktörlerin para kullanarak bizi inancımızdan, kültürümüzden, ilkelerimizden ve egemenliğimizden vazgeçmeye zorlaması talihsizliktir. Tüm Afrikalıları gerçekten hafife alıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Ugandalıların sorunlarının nasıl çözüleceği konusunda kimseyi bilgilendirmeye ihtiyacı olmadıklarını belirten Museveni, "Onlar bizim sorunlarımız" ifadesini kullandı.

Dünya Bankası'ndan dün, eş cinsellik karşıtı kanun nedeniyle Uganda'ya desteğin kesildiği açıklaması yapılmıştı.

EŞ CİNSEL KARŞITI KANUN

Kampala yönetimi, ölüm cezasını öngören ve eş cinsel ilişkiyi suç kapsamına alan yasa tasarısını mayısta kabul etmişti.

Uganda yönetimi, eş cinsel ilişkilerin HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olduğunu savunuyor. Çıkarılan kanunla 18 yaşın altındaki kişilerin eş cinsel ilişkiye girmesinin ve eşcinsel ilişkiyle yayılan hastalıkların önlenmesi amaçlanıyor.

Yasayla birlikte, HIV virüsü ve AIDS gibi hastalıkların yayılmasına sebep olan kişiler hakkında idam kararı verilebilecek. "Eş cinselliği teşvik etme" suçlaması için 20 yıl hapis cezası öngörülüyor.

Öte yandan, eş cinsel haklarını savunan kurumlara maddi yardım yapmak ve bu konuda her türlü yayın yapmak da suç kapsamına alınıyor.

Söz konusu yasağa başta Avrupa Birliği ve ABD'den tepki gösterilmiş ve Uganda'ya vize kısıtlamaları gündeme gelmişti.