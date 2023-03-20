7250 TL kiraya mikro daireler

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 17:13

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 17:52

Japonya'nın başkenti Tokyo'da, uzmanların konut yoksunluğunun sonucu olarak gördüğü mikro daireler yoğun ilgi gördü.

50 bin Yen (7250 TL) kira bedeline tutulabilen mikro dairelerin kiracıları çoğunlukla gençler ve düşük ücretler karşılığında çalışan işçiler oldu.

Tipik bir 1+0 stüdyo dairenin yarısından da küçük olan dokuz metrelik bu daireler, başkentin yüksek ve artan kiralarını karşılayamayan gençler arasında artan talebe mimari bir cevap olarak yapıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, uzmanlar, uygun fiyatlı kentsel konut eksikliğini vurgularken mikro dairelerin yaratıcısı firmadan "amacımız kiracılara uzun vadeli geleceklerini düşünürken mali açıdan nefes alabilecekleri bir alan sağlamak" dedi.

Toplamda 1500 adet mikro dairesinin yüzde 88'i dolu olan firmanın başkanı Keisuke Nakama, mikro dairelere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bugünlerde pek çok genç insan, eski nesillerin aksine çok fazla eşyaya sahip değil. Birkaç parça giysileri var ve çok fazla paraları yok, dolayısıyla bu daireler onlar için ideal. Kiracıların burada 10 ya da 20 yıl yaşamasını beklemiyoruz. Tokyo'ya kent dışından taşınan ve buradaki yüksek kiraları karşılayamayan insanlar için bir yer sağlamak istiyoruz. Çoğu kiracı, bu dairelerde iki ya da üç yıl kalıyor, biraz para biriktiriyor ve belki bir eşle tanıştıktan ve yerleşmek istedikten sonra daha büyük bir yere taşınıyor"

DEPOZİTOSUZ

Bina içerisinde yer alan 30 dairenin her birinde, zemin katta bir yaşam alanı, duş ve tuvalet, üst katta ise merdivenle çıkılan bir "yatak odası" bulunuyor.

Kiracıların yaklaşık yüzde 60'ı erkek ve çoğu 20'li ya da 30'lu yaşlarda, sadece 10 kişiden biri 40 yaşın üzerinde. Kabaca üçte ikisi kariyerlerinin ilk aşamasında ve az sayıda öğrenci bulunuyor.

Mikro dairelerdeki kiracılar, normal dairelerdeki kiracıların aksine, ev sahibine depozito ödemek zorunda değiller.

Mikro dairelerde yaşan kiracılar, düşük kiralar ve iş yerlerine, mağazalara ve restoranlara yakın, hareketli merkezi yerlerde yaşamanın rahatlığı karşılığında mütevazı boyutlara katlanmaktan mutlu olduklarını söylüyorlar.