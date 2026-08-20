8 yıl takip ettiler... Çocuklarda ekran süresiyle ilgili ezber bozan araştırma

Çocukların ekran kullanımının gelişimleri üzerindeki etkileri uzun süredir tartışılırken, Finlandiya'da yürütülen sekiz yıllık bir araştırmadan dikkat çekici sonuçlar geldi.

Science Daily'nin aktardığı araştırmaya göre, çocukluktan ergenliğe doğru ekran kullanım süresi artan çocuklarda ergenlik dönemindeki bilişsel performansın daha yüksek olduğu gözlendi.

Araştırmacılar bu bulgunun, sınırsız ekran kullanımının yararlı olduğu anlamına gelmediği konusunda uyarıyor. Bulgular, ekran karşısında ne yapıldığının en az geçirilen süre kadar önemli olabileceğine işaret ediyor.

ŞAŞIRTICI SONUÇLAR

Araştırmada çocukluk ve ergenlik dönemindeki fiziksel aktivite, hareketsizlik ve ekran kullanımı ile ergenlik yıllarındaki bilişsel beceriler arasındaki ilişki incelendi.

Jyväskylä Üniversitesi'nden araştırmacı Petri Jalanko, elde edilen sonuçların ekran kullanımının çocukların ve ergenlerin bilişsel becerilerini destekleyebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Jalanko'ya göre bunun arkasındaki temel faktörlerden biri, çocukların ekran karşısında gerçekleştirdiği faaliyetlerin niteliği olabilir.

Araştırmacı, öğretmenlerin ve ebeveynlerin çocukları dijital cihazları aktif düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve öğrenmeyi teşvik edecek biçimde kullanmaya yönlendirmesi gerektiğini vurguladı.

NASIL KULLANDIĞI ÖNEMLİ

Araştırmanın sonuçlarına göre öğrenme, yaratıcılık ve problem çözme içeren dijital faaliyetler, ekran kullanımı ile daha yüksek bilişsel performans arasında gözlenen ilişkinin nedenlerinden biri olabilir.

Jalanko, bu nedenle ekran süresinin yalnızca zararlı bir faaliyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, fiziksel aktivite ile aktif düşünmeyi teşvik eden ekran kullanımı arasında denge kurulmasını önerdi.

Fiziksel aktivitenin etkilerinde ise kız ve erkek çocuklar arasında farklılıklar görüldü.

Kızlarda çocukluk döneminden itibaren daha fazla hafif fiziksel aktivite yapılması, ergenlikte daha iyi çalışma belleğiyle ilişkilendirildi. Erkeklerde ise çocukluktan ergenliğe kadar daha fazla yönlendirilmiş fiziksel aktiviteye katılım ile daha iyi çalışma belleği arasında bağlantı tespit edildi.

BEKLENMEDİK BULGULAR

Araştırmada ayrıca beklenmedik bir bulguya daha ulaşıldı. Katılımcıların bildirimlerine göre, daha düşük düzeyde gözetimsiz fiziksel aktivite ergenlik döneminde daha iyi bilişsel işlem performansıyla ilişkilendirildi.

Araştırmacılar, çocukluk ve ergenlik döneminin beynin gelişimini sürdürdüğü kritik yıllar olduğuna dikkat çekerek, bu dönemde bilişsel yetenekleri etkileyen alışkanlıkların eğitimden çalışma hayatına kadar uzun vadeli sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.