85 yıl önce yapılan tablo zaman yolculuğunun kanıtı mı?

İtalyan sanatçı Umberto Romano tarafından 1937 yapılan ve 17. yüzyılı tasvir eden tabloda, bir detay dikkat çekti. Bazı komplo teorisyenleri, bu detayın zaman yolculuğunun kanıtı olduğuna ikna olmuş durumda.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2022 Cuma, 11:00
85 yıl önce yapılan tablo zaman yolculuğunun kanıtı mı?
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İtalyan ressam Umberto Romano'nun "Bay Pynchon ve Springfield'ın Yerleşmesi" tablosundaki bir detay, zaman yolculuğuna dair komplo teorisi üretenlerin dikkatini çekti. 

Resimde, 1636 yılında ABD'de Springfield kentini kurmasıyla bilinen İngiliz sömürgeci ve kürk tüccarı William Pynchon'u gösteriyor. Pynchon resimde, bölgede yaşayan yerli Amerikalılarla ticaret yaparken tasvir edildi. 

Komplo teorisyenleri, 1937'de yapılmış ve 17. yüzyılı anlatan tabloda bir yerli Amerikalının "İPhone" benzeri bir nesneyi tutması detayını gündemleri haline getirdi. 

Tablonun sağ alt bölümünde bulunan yerli Amerikalı, bugünkü telefon tutuşuna ve başparmakla ana ekranı kontrol etmeye benzer tasvir ediliyor. 

İtalyan sanatçı Romano, 85 yıl önce bu tabloyu yaptığında 45 yaşındaydı ve 1982'de öldü. Apple'ın ve iPhone ailesinin ilk telefonu 2007 yılında satışa sunuldu.

Uzmanlar ise nesnenin, o zamanlar tüccarlar tarafından yaygın olarak ticareti yapılan ayna olduğu düşüncesinde.


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