Filistin'deki mülteci kampında Bizans mozaiği keşfedildi

19 Eylül 2022 Pazartesi, 18:21

Filistinli çiftçi, arazisine yeni ağaçlar dikmesinin ardından şans eseri rengarenk kuşları ve diğer hayvanları gösteren bir Bizans döşeme mozaiği keşfetti.

Salman al-Nabahin, İsrail sınırından yaklaşık 12 km uzaklıktaki Bureij mülteci kampında, zeytin bahçesinde çalıştığı sırada MS 5-7 yüzyıla ait olduğu düşünülen mozaik döşemeyi gün yüzüne çıkardı.

Bazı ağaçların neden düzgün bir şekilde kök salmadığını anlamaya çalışan Nabahin, kazı yaptığı sırada sert bir cisim ile karşılaştı.

Nabahin, karşılatığı cisim hakkında "İnternette araştırdım. Bizans dönemine ait olduğunu öğrendim. Hazine olarak görüyorum ancak bir hazineden daha değerli. Kişisel değil her Filisitinliye ait" dedi.

Filistin Turizm ve Antika Bakanlığı, mozaiğin Bizans dönemindeki hayvanları ve sosyal yaşamın diğer özelliklerini betimleyen birkaç panel içerdiğini söyledi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Arkeolojik keşif hala erken aşamalarında. Bizde mozaiğe ait sır ve medeniyet değerlerini açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

Bakanlık ayrıca, "Ulusal araştırma ekipleri, Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'ndan uluslararası uzmanlar ve bilim adamları ile ortaklaşa çalışıyor" diye ekledi.