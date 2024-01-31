90 yıldır kayıptı: Enkazı okyanus dibinde görüldü

Yayınlanma: 31.01.2024 - 13:56

Güncelleme: 31.01.2024 - 13:56

Eski bir ABD Hava Kuvvetleri istihbarat subayı olan Amelia Earhart'ın 90 yıl önce kaybolan uçağının enkazının, bir insansız hava aracından alınan sonar veriler kullanılarak Pasifik Okyanusu'nun dibinde bulunduğunun tahmin edildiği açıklandı.

1937'de ABD'de yapılan büyük çaplı aramalar sonuç vermemişti. 87 yıllık bir gizemi çözmeyi ümit eden Tony Romeo, "O Amerika'nın en ünlü kayıp kişisi. Kayıp olduğu sürece, her zaman onu arayan birileri olacaktır. Bu hikayeyi sonlandırmaya ve Amelia'yı eve getirmeye çalışıyoruz. Heyecanlıyız" dedi.

CNN International'da yer alan habere göre, ABD'li bir havacı olan Earhart, 1932'de Atlantik'i tek başına ve kesintisiz olarak geçen ilk kadın ve ikinci kişi oldu.

Özel keşif şirketi Deep Sea Vision'ın genel müdürü Romeo, Earhart'ın uçağının enkazının okyanus tabanında, yüzeyin 5 bin metre (16 bin 400 feet) altında ve Howland Adası'ndan yaklaşık 160 km uzakta olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı. Derin deniz drone'undan alınan bulanık sonar görüntülerinin düz, kumlu okyanus tabanında uçağa benzer bir şekil gösterdiği bilgisini paylaştı.

Deep Sea Vision'ın 16 kişilik ekibi, 100 gün boyunca 13 bin 400 kilometrekareden (5 bin 200 mil kare) fazla alanı aradı.