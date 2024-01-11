90'ların yıldızı Nicole Eggert meme kanserine yakalandığını açıkladı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 10:32

Güncelleme: 11.01.2024 - 10:32

"Sahil Güvenlik" dizisinde canlandırdığı "Quin" karakteriyle tanınan Nicole Eggert, kendisine Aralık 2023'te meme kanseri teşhisi konduğunu açıkladı. Kanserin ikinci evrede olduğunu söyleyen 51 yaşındaki Eggert, tedavisine başladığını söyledi.

Ntv'nin aktardığı habere göre, üç ayda 11 kilo aldığını ve göğüslerinde çok şiddetli bir ağrı hissettiğini söyleyen Eggert, başta bunun menopoz olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ağrıların yanı sıra göğsünde bir şişliğin de olduğunu fark eden oyuncu, kontrole gidince kanser teşhisi konduğunu açıkladı.

Eggert, kemoterapi ve radyasyon tedavisine başlayacağını ardından da ameliyat olacağını aktardı.

"POZİTİF KALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Kanserin diğer organlara sıçrayıp sıçramadığının henüz bilinmediğini söyleyen Nicole Eggert, pozitif kalmaya çalıştığını söyledi. Eggert, "Bu yolculuk benim için zor oldu. Her zaman ilham verici alıntılar ve klişe şeyler okuyorum ama bunlar beni idare ediyor" dedi.

12 yaşında ve 25 yaşında iki kızının yanında olamamaktan korktuğunu açıklayan Eggert, "Dilyn bir yetişkin ama 12 yaşındaki kızıma bakan tek kişi benim" dedi. Küçük kızına hastalığını anlattığında yüzündeki korkuyu gördüğünü belirten oyuncu, "Bu hemen şunu anlamamı sağladı, buna boyun eğmek yok. Bu, üstesinden gelmem gereken bir şey. Bu yenmem gereken bir şey. Bana her şeyden ve herkesten daha çok ihtiyacı var" dedi.