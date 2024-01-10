Ünlü oyuncu Adan Canto 42 yaşında hayatını kaybetti
“Designated Survivor”daki başkan yardımcısı Aaron Shore rolüyle tanınan Adan Canto, 42 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncu, apendiks kanseriyle mücadele ediyordu.
Meksika'da sürdürdüğü müzik kariyerinden Hollywood'da başrol oyuncusu olmaya geçiş yapan ünlü aktör Adan Canto, apendiks kanseriyle mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Kiefer Sutherland'in başrolünde yer aldığı “Designated Survivor”daki başkan yardımcısı Aaron Shore rolüyle tanınan Adan Canto, 42 yaşındaydı.
Meksika doğumlu olan ve Teksas'ta büyüyen Canto, bir müzisyen olarak yükselmek için16 yaşında memleketinden ayrıldı.
2013 yapımı "The Follow" dizisinde önemli bir rol üstlenerek keşfedildi ve odak noktasını oyunculuğa yöneltti. Ünlü oyuncu son olarak "The Cleaning Lady" adlı dizide ilk iki sezonun baş karakterini canlandırdı.
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