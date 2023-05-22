2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Avrupa Birliği'nden Facebook’a rekor ceza

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Facebook’un bağlı olduğu şirkete AB'den 1.2 milyar Euro ceza geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 16:39
Avrupa Birliği'nden Facebook’a rekor ceza
Abone Ol google-news

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’ya Avrupa Birliği’nden (AB) rekor ceza geldi. AB, Meta’yı Facebook kullanıcı verilerini ABD’ye aktardığı için 1.2 milyar Euro ceza kesti.

AB aynı zamanda verilerin artık ABD’ye gönderilmemesi konusunda da karar aldı. 'AB veri koruma kuralları'nın ihlal ettiği gerekçesi ile kesilen ceza İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından açıklandı. Meta'nın ise kararı temyize götüreceği açıklandı.  

Meta’nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg ve baş hukuk sorumlusu Jennifer Newstead tarafından açıklama yapıldı.

"ORTAK HİZMETE ERİŞEMEYECEK"

Açıklamada “Sınırlar arasında veri transferi yapılmadığı takdirde, internet ulusal ve bölgesel silolara bölünme riskiyle karşı karşıya kalacak, küresel ekonomi kısıtlanacak ve farklı ülkelerdeki vatandaşlar güvenmeye başladığımız birçok ortak hizmete erişemeyecek” dedi.


facebook ceza Meta AB

İlgili Haberler

Facebook'un sahibi Meta Twitter'a rakip olacak uygulama üzerinde çalışıyor

Facebook'un sahibi Meta Twitter'a rakip olacak uygulama üzerinde çalışıyor
Facebook WhatsApp ve Instagram'a yapay zeka geliyor

Facebook WhatsApp ve Instagram'a yapay zeka geliyor
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook'a geri döndü

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook'a geri döndü

En Çok Okunan Haberler