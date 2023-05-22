Avrupa Birliği'nden Facebook’a rekor ceza

Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’ya Avrupa Birliği’nden (AB) rekor ceza geldi. AB, Meta’yı Facebook kullanıcı verilerini ABD’ye aktardığı için 1.2 milyar Euro ceza kesti.

AB aynı zamanda verilerin artık ABD’ye gönderilmemesi konusunda da karar aldı. 'AB veri koruma kuralları'nın ihlal ettiği gerekçesi ile kesilen ceza İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından açıklandı. Meta'nın ise kararı temyize götüreceği açıklandı.