Avrupa Birliği'nden Facebook’a rekor ceza
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Facebook’un bağlı olduğu şirkete AB'den 1.2 milyar Euro ceza geldi.
Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’ya Avrupa Birliği’nden (AB) rekor ceza geldi. AB, Meta’yı Facebook kullanıcı verilerini ABD’ye aktardığı için 1.2 milyar Euro ceza kesti.
AB aynı zamanda verilerin artık ABD’ye gönderilmemesi konusunda da karar aldı. 'AB veri koruma kuralları'nın ihlal ettiği gerekçesi ile kesilen ceza İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından açıklandı. Meta'nın ise kararı temyize götüreceği açıklandı.
Meta’nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg ve baş hukuk sorumlusu Jennifer Newstead tarafından açıklama yapıldı.
"ORTAK HİZMETE ERİŞEMEYECEK"
Açıklamada “Sınırlar arasında veri transferi yapılmadığı takdirde, internet ulusal ve bölgesel silolara bölünme riskiyle karşı karşıya kalacak, küresel ekonomi kısıtlanacak ve farklı ülkelerdeki vatandaşlar güvenmeye başladığımız birçok ortak hizmete erişemeyecek” dedi.
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