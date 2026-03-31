AB’de milyonluk proje krizi: 'Gizli salon' tartışması büyüyor

Politico’nun aktardığına göre, Avrupa Birliği’nin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden kurumu Bölgeler Komitesi’nin Brüksel’deki merkez binası için hazırladığı 49 milyon euroluk yenileme planı, şeffaflık tartışmalarına yol açtı.

Haberde, proje kapsamında 450 kişilik yeni bir toplantı salonu yapılmasının planlandığı, ancak bu detayın resmi belgelerde yer almadığı belirtildi. Yaklaşık 3,6 milyon euro maliyetli salonun, ayrı belgelerde ortaya çıktığı ifade edildi.

Bu durum, çalışanlar ve sendikalar tarafından “şeffaflık eksikliği” olarak değerlendirildi.

Sendika temsilcileri projeyi “büyüklük hevesi taşıyan bir plan” olarak nitelendirirken, çalışanlar süreçte yeterince bilgilendirilmediklerini savundu.

Komite ise projenin ilgili birimlerde görüşüldüğünü ve değerlendirme süreçlerinin işletildiğini açıkladı.

Projeye göre, Brüksel’deki Bertha von Suttner binasının bazı bölümleri yıkılarak yeniden inşa edilecek. Yeni kompleksin, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonu’ndan bağımsız bir toplantı alanı sağlayacağı belirtildi.

Salonun; tercüman kabinleri, VIP alanlar ve basın bölümleri içereceği kaydedildi.

Yetkililer, yeni alanın kiralanarak gelir elde edilebileceğini ve uzun vadede maliyetlerin dengelenebileceğini savundu. 17 yıl içinde yaklaşık 15,5 milyon euro gelir ve tasarruf sağlanmasının beklendiği ifade edildi.

PERSONEL TEPKİLİ

Sendikalar, yeni projede üst düzey temsilcilere ayrılan alanların geniş tutulmasına karşın, personel için ayrılan alanların sınırlı olmasını eleştirdi.

Ayrıca inşaat süresince iki yıl boyunca geçici bina kiralanacağı ve bunun yıllık yaklaşık 2,8 milyon euro ek maliyet yaratacağı belirtildi.

Haberde, proje etrafındaki tartışmaların kurum içindeki daha geniş gerilimlerle bağlantılı olduğu da vurgulandı.

Özellikle genel sekreterlik pozisyonunun yeniden belirlenmesi süreci ve bazı işe alım iddiaları, tartışmaları derinleştirdi.