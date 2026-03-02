AB'den İran kararı: Kızıldeniz’e ek savaş gemileri gönderiliyor

Almanya, İngiltere ve Fransa, İran’ın Ortadoğu’daki füze saldırılarına karşı ABD ve bölgesel müttefiklerle birlikte hareket edeceklerini açıkladı.

Üç ülke liderinin yayımladığı ortak bildiride, Tahran yönetiminin saldırıları kınanırken bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırılacağı mesajı verildi.

Ortak açıklamada, İran’ın bölgedeki ülkelere yönelik füze saldırıları “ayrım gözetmeyen ve orantısız” olarak nitelendirildi.

Liderler, Tahran’a saldırıları derhal durdurma çağrısı yaparak, bölgedeki müttefiklerin güvenliği için gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Açıklamada, İran’ın füze ve insansız hava aracı kapasitesini kaynağında etkisiz hale getirmeye yönelik “gerekli ve orantılı savunma adımlarının” desteklenebileceği belirtildi.

AB, KIZILDENİZ'DEKİ DENİZ GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

İran-ABD-İsrail geriliminin deniz trafiğini tehdit etmesi üzerine Avrupa Birliği’nin Kızıldeniz, Körfez ve Hint Okyanusu’ndaki Aspides deniz misyonunun güçlendirileceği açıklandı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, artan güvenlik talepleri nedeniyle misyona ek savaş gemileri gönderileceğini duyurdu.

Diplomatik kaynaklara göre, iki Fransız savaş gemisinin daha göreve katılmasıyla operasyon kapsamındaki gemi sayısı beşe yükselecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ortadoğu’daki vatandaşlarını ve askeri üslerini korumak için ek önlemler alınacağını açıkladı.

Macron, savunma anlaşması bulunan ülkelerin yanında duracaklarını belirterek bölgedeki Fransız askeri varlığının artırılabileceği mesajını verdi.

“GERİLİMİ TIRMANDIRMAYIN” UYARISI

AB adına konuşan Kaja Kallas, Ortadoğu’da uzun sürecek bir savaşın bölge, Avrupa ve küresel ekonomi açısından ağır sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Kallas, İran’a misilleme saldırılarında itidalli davranma çağrısı yaparak, mevcut gelişmelerin daha geniş bir çatışmaya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Avrupa ülkeleri, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına başlangıçta temkinli yaklaşmış ve diplomasi çağrısı yapmıştı.

Son açıklamalar, Avrupa’nın güvenlik politikalarında daha aktif ve savunma odaklı bir çizgiye yöneldiği şeklinde değerlendiriliyor.