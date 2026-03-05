AB dış politika şefi, İran’ı hedef aldı: Savaş ihraç ediyor

Avrupa Birliği’nin dış politika şefi Kaja Kallas, İsviçre’nin Zürih kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada İran’a yönelik sert ifadeler kullandı.

Kallas, “İran savaş ihraç eden bir ülke. Şu anda rejim mümkün olduğunca çok sayıda ülkeyi bu savaşın içine çekmeye çalışıyor” dedi.

Kallas, İran’ın bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırılarla istikrarsızlık yaratmayı hedeflediğini savundu.

Tahran yönetiminin “ayrım gözetmeden saldırılar düzenleyerek bölgede kaos ekmeye çalıştığını” söyleyen Kallas, Avrupa Birliği’nin gerilimi düşürmek için diplomatik girişimlerini sürdüreceğini vurguladı.

Kallas gün içinde yaptığı başka bir konuşmada ise Orta Doğu’da devam eden çatışmaların uluslararası hukukun zayıflamasının doğrudan sonucu olduğunu ifade etti.

Kallas, Avrupa Birliği’nin bölgede gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm yollarının güçlendirilmesi için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.