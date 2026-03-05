Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKOM açıkladı: İstanbul’da bahar yerini yeniden kışa bırakıyor!

AKOM açıkladı: İstanbul’da bahar yerini yeniden kışa bırakıyor!

5.03.2026 10:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AKOM açıkladı: İstanbul’da bahar yerini yeniden kışa bırakıyor!

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre hafta sonundan itibaren kuzeyli rüzgarların etkisiyle kentte sıcaklıklar 10 derecenin altına düşecek.

İstanbul’da son günlerde 12-14 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren düşmesi bekleniyor.

KIŞ GERİ GELİYOR

AKOM’un yayımladığı haftalık rapora göre, poyrazın etkisini artırmasıyla birlikte kentte sıcaklıklar yeniden kış değerlerine gerileyecek.

AKOM’un açıklamasında, hafta boyunca İstanbul’da ciddi bir yağış beklenmediği, havanın genel olarak güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olacağı belirtildi. Ancak cumartesi gününden itibaren kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların 10 derecenin altına düşeceği ifade edildi. Rüzgarın yer yer 20 ila 50 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Haftalık tahminlere göre kentte hava durumu şöyle olacak:

  • 6 Mart Cuma: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

  • 7 Mart Cumartesi: Parçalı bulutlu

  • 8 Mart Pazar: Parçalı ve az bulutlu

  • 9 Mart Pazartesi: Parçalı bulutlu

  • 10 Mart Salı: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

  • 11 Mart Çarşamba: Çok bulutlu, hafif yağmurlu

 

İlgili Konular: #hava durumu #akom #İstanbul Hava Durumu