AKOM açıkladı: İstanbul’da bahar yerini yeniden kışa bırakıyor!

İstanbul’da son günlerde 12-14 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren düşmesi bekleniyor.

KIŞ GERİ GELİYOR

AKOM’un yayımladığı haftalık rapora göre, poyrazın etkisini artırmasıyla birlikte kentte sıcaklıklar yeniden kış değerlerine gerileyecek.

AKOM’un açıklamasında, hafta boyunca İstanbul’da ciddi bir yağış beklenmediği, havanın genel olarak güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olacağı belirtildi. Ancak cumartesi gününden itibaren kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıkların 10 derecenin altına düşeceği ifade edildi. Rüzgarın yer yer 20 ila 50 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Haftalık tahminlere göre kentte hava durumu şöyle olacak: