AB ile Kırgızistan arasında işbirliği anlaşması

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:55

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:55

AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında ticaret, yatırım, sürdürülebilir kalkınma, araştırma, yenilikçilik, eğitim, çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadelenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, insan hakları ve sivil toplum katılımı konularında işbirliği yapılacak.

Anlaşma, çatışmaların önlenmesi, kriz yönetimi, siber güvenlik, bölgesel istikrarı sağlama, silahsızlanma, silah ihracatının kontrolü gibi dış politika ve güvenlik politikalarında işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Anlaşma ayrıca yeşil ve dijital dönüşümler için önem taşıyan kritik hammaddelerin çıkarılması ve işlenmesi gibi alanlarda da işbirliğinin önünü açıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, anlaşmadan duyduğu memnuniyeti ifade ederek anlaşmanın AB'nin Kırgızistan'la "karşılıklı yarar sağlayan tüm alanlarda ortak değer ve ortak çıkarlara dayalı ikili ilişkileri güçlendirme ve derinleştirme konusundaki kararlılığını" gösterdiğini kaydetti.

Borrel, "Kırgızistan ile insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasını daha da güçlendirmek ve şeffaf demokratik bir toplumun temel dayanağı olan sivil toplumla işbirliğini teşvik etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.