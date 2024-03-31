Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü!

Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:30

Güncelleme: 31.03.2024 - 21:30

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye’de gerçekleşen yerel seçimler nedeniyle tebriklerini ileten Caparov’a teşekkürlerini sundu.