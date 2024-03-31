Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede; Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan, Türkiye’de gerçekleşen yerel seçimler nedeniyle tebriklerini ileten Caparov’a teşekkürlerini sundu.
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