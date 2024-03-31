Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İHA
Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü!
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye’de gerçekleşen yerel seçimler nedeniyle tebriklerini ileten Caparov’a teşekkürlerini sundu.


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