Kırgızistan Rusya'ya nota verdi!

Yayınlanma: 12.04.2024 - 13:34

Güncelleme: 12.04.2024 - 13:34

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Konsolosluk Dairesinde, Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Andrey Buriyev ile görüşüldü.

Görüşmede Kırgız tarafı, Rus kolluk kuvvetleri çalışanlarının, Kırgızistan'ın Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı'nın aile üyelerine ilişkin "18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi" hükümlerini ağır şekilde ihlal eden eylemleriyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Kırgız Cumhuriyeti'nin diplomatik misyonunun akredite çalışanlarına karşı Rusya Federasyonu kolluk kuvvetlerince yapılan bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu, titiz bir soruşturma yapılması ve faillerin mümkün olan en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği aktarıldı.

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği Müsteşarı Buriyev de hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getirerek Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığının, Kırgız tarafından alınan nota doğrultusunda konunun araştırıldığı ve sonuçların Kırgız tarafına bildirileceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Kırgız basınındaki haberlere göre, Rusya'da kolluk kuvvetlerince yapılan ikamet denetim ve kontrolleri sonucunda, Kırgızistan'ın Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı'nın evine girildiği, gerekli belgeler ibraz edilmesine rağmen Müsteşar'ın eşinin darp edildiği ve çocuklarının psikolojik şiddet gördüğü ifade edildi.