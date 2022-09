AB, İran'daki protestolar hakkında açıklamada bulundu

26 Eylül 2022 Pazartesi, 09:35

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünün ardından patlak veren protestolar devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB adına İran’daki protestolar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Amini’nin ölümünün ardından İran’daki kadın ve erkeklerin, temel hakları olan toplanma ve protesto etme haklarını kullandıklarına dikkat çeken Borrell, “Artan sayıda rapor, İran güvenlik ve polis güçlerinin gösterilere verdiği tepkinin orantısız olduğunu ve çok sayıda yaralanmanın yanı sıra can kaybıyla da sonuçlandığını gösteriyor” dedi.



İlgili İran makamlarının internet erişimini ciddi şekilde kısıtlaması ve anlık mesajlaşma platformlarını engelleme kararının, ifade özgürlüğünü açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Borrell, “Avrupa Birliği ve üye devletleri için şiddet içermeyen protestoculara karşı yaygın ve orantısız güç kullanımı haksız ve kabul edilemez. Her yerde olduğu gibi İran’da da insanlar barışçıl protesto hakkına sahiptir. Bu hak her koşulda sağlanmalıdır” denildi.

İNTERNETİ AÇ, ŞİDDETİ DURDUR

İran’ın taraf olduğu Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’ne atıfta bulunan Borrell, İran’ı söz konusu sözleşmede yer alan ilkelere uymaya çağırarak, “İran’ın protestolar üzerindeki şiddetli baskıyı derhal durdurmasını ve internet erişiminin yanı sıra ücretsiz bilgi akışını sağlamasını bekliyoruz. Ayrıca, İran’ın ölüm ve tutuklananların sayısını netleştirmesini, şiddet içermeyen tüm protestocuları serbest bırakmasını ve tüm tutuklulara gerekli süreci sağlamasını bekliyoruz” dedi.

"AMİNİ’NİN ÖLÜMÜ USULÜNE UYGUN SORUŞTURULMALI"

Amini’nin ölümünün usulüne uygun olarak soruşturulması ve ölümünden sorumlu olduğu kanıtlanan herkesin sorumlu tutulması çağrısında bulunan Borrell, “İran Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki açıklamasını dikkate alıyoruz. Avrupa Birliği, Mahsa Amini’nin ölümü ve İran güvenlik güçlerinin gösterilere tepki verme şeklini ele almak için bir sonraki Dışişleri Konseyi öncesinde elindeki tüm seçenekleri değerlendirmeye devam edecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

İran’ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti. Tahran Emniyet Müdürlüğü, Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. Olayın ardından "ahlak polisi" ve "zorunlu başörtüsü" uygulamasına karşı protestolar başlamıştı. Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, şuana kadar 41 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.