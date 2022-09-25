Meral Akşener'den İran mesajı: Baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyorum
İYİ Parti lideri Meral Akşener, sosyal medya hesabından İran'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Akşener, "İran’da özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyor; İran yönetimini, kadınların onurlu bir hayat için yükselttikleri haklı sese kulak vermeye ve insan haysiyetine yakışan reformları acilen yapmaya davet ediyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından İran'da ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini'ye ve İran'da kadınların protestolarına ilişkin açıklama yaptı.
"Kadınların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri, tercihlerinde özgür olmaları ve itilip kakılmadan yaşayabilmeleri en temel ve en kutsal haklarıdır" diyen Akşener, İran rejimine çağrıda bulunarak "İran yönetimini, kadınların onurlu bir hayat için yükselttikleri haklı sese kulak vermeye ve insan haysiyetine yakışan reformları acilen yapmaya davet ediyorum" dedi.
İranlı kadınları selamlayan Akşener, şair Turgut Uyar'ın dizelerini de paylaştı.
Akşener'in paylaşımları şöyle:
''Maalesef çağımız, sultancıl yapıların ve etraflarındaki haramzadelerin; İktidarlarını meşrulaştırmak ve sürdürmek adına yaptıkları türlü zorbalıklar ve aldıkları akla ziyan kararlarla hızla, insanların mutluluklarının ellerinden alındığı bir cendere içine sürükleniyor.
Her yerde bolca bulunan kötücül ve çıkarcı iktidar kümeleri sıklıkla; Sözde dostların ve sözde düşmanların olduğu hayali bir evrende, kazananı sadece oligarşilerin olduğu kurmaca bir kabusu; İnsanlara “beka mücadelesi” diye yutturmaya çalışıyor.
Nitekim İran'da kadınlara yaşatılan kabusu da bu çerçeveden ayrı düşünemeyiz. Kadınların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri, tercihlerinde özgür olmaları ve itilip kakılmadan yaşayabilmeleri en temel ve en kutsal haklarıdır. Bunun aksini de asla kabul edemeyiz.
Bu vesileyle, İran’da özgürlükleri için sokaklara dökülen ve baskıya başkaldıran kadınları tüm kalbimle selamlıyor; İran yönetimini, kadınların onurlu bir hayat için yükselttikleri haklı sese kulak vermeye ve insan haysiyetine yakışan reformları acilen yapmaya davet ediyorum.
Turgut Uyar'ın dizelerinde de söylediği gibi: “Saçlarımı hep kestim tutacak kadar kalmasın dedim. Çünkü bir başkaldırma ancak saçlarından tutulur..."
1?? Maalesef çağımız, sultancıl yapıların ve etraflarındaki haramzadelerin;— Meral Akşener (@meral_aksener) September 25, 2022
İktidarlarını meşrulaştırmak ve sürdürmek adına yaptıkları türlü zorbalıklar ve aldıkları akla ziyan kararlarla hızla, insanların mutluluklarının ellerinden alındığı bir cendere içine sürükleniyor.
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