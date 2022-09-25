İran Dışişleri Bakanlığı'nda Mahsa Emini hareketliliği: İngiltere ve Norveç'in büyükelçileri bakanlığa çağırıldı
İran'ın, İngiltere ve Norveç’in Tahran büyükelçilerini 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ölümü sonrası gelişen olaylarla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağırdığı öğrenildi.
Tüm dünya Mahsa Emini için ayağa kalkmışken, İran, Emini’nin ölümü sonrası gelişen olaylarla ilgili İngiltere ve Norveç'in büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz Büyükelçi Simon Shercliff’in İngiltere merkezli BBC Farsça ve Iran International kanallarının İran karşıtı faaliyetleri nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı ve gerekli tepkinin gösterildiği kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, bu tür yayınların "İran’ın iç işlerine karışmak" ve "ülkenin ulusal egemenliğini ihlal etmek" anlamına geldiği ifade edildi.
Norveç’in Tahran Büyükelçisi Sigvald Hauge’un da ülkenin Parlamento Başkanı’nın İran’daki son gelişmelere yönelik ifadeleri nedeniyle Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.
Norveç Parlamento Başkanı’nın ifadelerini “gerçeklikten uzak iddialar” olarak nitelendiren Bakanlık, bu tür yorumların “ülkenin iç işlerine müdahale” anlamı taşıdığını vurguladı.
NE OLMUŞTU?
İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.
Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrası başlayan protestolar kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
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