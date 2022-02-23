AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'den Rusya'ye yeni mesaj: “Kriz tırmanırsa yeni adım atmaktan çekinmeyiz"
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya’ya karşı ilk yaptırım paketinin prosedürlerini açıkladı ve ekledi: “Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur. Rusya krizi tırmandırırsa yeni adımlar atmaktan çekinmeyiz. AB birlik içinde ve hızlı hareket edecektir"
Avrupa Birliği ülkeleri Dışişleri Bakanlarının Fransa’nın başkenti Paris’te olağanüstü Rusya gündemiyle toplanmasının ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen basın toplantısı düzenledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’in ardından Rusya’ya yönelik yaptırımlar hakkında konuşan von der Leyen, üzerinde anlaşılan yaptırım paketinin esas olarak bankaları, finansal piyasaları ve ticareti etkileyeceğini dile getirdi.
Yaşanan gerilimden Rusya’yı sorumlu tutan von der Leyen, “Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur. Yaptırım paketini süratle bitireceğiz. Bugüne kadar yaptığımız gibi çalışmamızı ortaklarımızla koordine edeceğiz" dedi.
“BU KRİZ BAĞIMLILIĞI GÖSTERMİŞTİR”
Almanya’nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesini durdurma kararını doğru bulduğunu dile getiren von der Leyen, “Bu kriz Avrupa’nın Rus gazına hâlâ çok fazla bağımlı olduğunu göstermiştir. Tedarikçilerimizi çoğaltmalı ve yenilenebilir enerjiye fazlaca yatırım yapmalıyız. Bu enerji bağımsızlığımıza stratejik bir yatırımdır” diye konuştu.
Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararını kesinlikle kabul edilemez olarak niteleyen von der Leyen,
bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı iki bölgenin AB ile ticaretini yasaklayacaklarını söyledi ve sözlerini şu şekilde tamamladı: “Rusya bu krizi daha da tırmandırırsa, daha fazla adım atmaktan çekinmeyiz. Avrupa Birliği birlik içinde ve hızlı hareket etmeye hazır"
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