Putin: Rusya’nın çıkarlarına uygun olduğu sürece diyaloğa hazırız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatan Savunucuları Günü kapsamında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin diyalog ve diplomasiye, Rusya’nın çıkarlarına uyması ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması şartıyla her zaman açık olduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatan Savunucuları Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Putin, "Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa, en karmaşık sorunlara diplomatik çözüm arayışlarına açıktır. Ama tekrar ediyorum: Rusya'nın çıkarları, vatandaşlarımızın güvenliği bizim için koşulsuzdur. Bu nedenle ordunun ve donanmanın etkinliğinin artırılması, en son teknoloji ile donatılması için geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.
"RUSYA’NIN ÇAĞRILARI CEVAPSIZ KALDI"
Putin, ülkesinin NATO’nun askeri faaliyetleri ve silah kontrol sistemlerinin gevşemesi gibi tehlikelere maruz kaldığını ifade ederek, "Uluslararası durumun ne kadar zor geliştiğini, silah kontrol sisteminin gevşetilmesi veya NATO bloğunun askeri faaliyetleri gibi mevcut zorluklarla hangi tehlikelerin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, Rusya'nın tüm ülkeleri güvenilir bir şekilde koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrıları cevapsız kaldı" dedi.
İlgili Haberler
- Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e destek
- Rusya’nın Ukrayna hamlesi neyi gösterdi?
- Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, turizm ve ihracatta tedirginlik yarattı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Güven endeksi tüm sektörlerde sert düştü
- İngiltere'den yaptırım kararı
- Muhalefeti sert sözlerle hedef aldı
- Beyin uyarımı tedavisi çoğu hastalık için umut vadediyor
- Gaziantep'teki pitbull saldırısında 'tutuklama' kararı
- 'Cilt mikrobiyotası' dengesizliği bağışıklığı etkiliyor
- YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
- İonesco’nun notları
- Huzursuz Pessoa anlatıyor!
- Yatıştıran duygularla. Fitzgerald!