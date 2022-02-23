Putin: Rusya’nın çıkarlarına uygun olduğu sürece diyaloğa hazırız

23 Şubat 2022 Çarşamba, 10:03

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatan Savunucuları Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Putin, "Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa, en karmaşık sorunlara diplomatik çözüm arayışlarına açıktır. Ama tekrar ediyorum: Rusya'nın çıkarları, vatandaşlarımızın güvenliği bizim için koşulsuzdur. Bu nedenle ordunun ve donanmanın etkinliğinin artırılması, en son teknoloji ile donatılması için geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"RUSYA’NIN ÇAĞRILARI CEVAPSIZ KALDI"

Putin, ülkesinin NATO’nun askeri faaliyetleri ve silah kontrol sistemlerinin gevşemesi gibi tehlikelere maruz kaldığını ifade ederek, "Uluslararası durumun ne kadar zor geliştiğini, silah kontrol sisteminin gevşetilmesi veya NATO bloğunun askeri faaliyetleri gibi mevcut zorluklarla hangi tehlikelerin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, Rusya'nın tüm ülkeleri güvenilir bir şekilde koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrıları cevapsız kaldı" dedi.