AB Komisyonu Başkanı'na 'Madam Soykırım' sözleri olay oldu

Yayınlanma: 25.12.2023 - 13:33

Güncelleme: 25.12.2023 - 13:33

AP Genel Kurulunda konuşan İrlandalı Sol Grup üyesi Clare Daly, AB'nin sivil toplum kuruluşlarına yönelik hazırladığı demokrasi paketini eleştirerek AB'nin "demokrasinin kalesi" değil demokrasiyi "hor gören bir kurum" haline geldiğini vurguladı.

Söz konusu paketin von der Leyen'in önderliğinde hazırlandığını hatırlatan Daly, von der Leyen'in İsrail'e desteğini şu sözlerle eleştirdi:

"Yurttaşlardan tek bir oy bile almadan iktidara gelen ve son iki ayını seçilmiş hükümetlerin dış politikalarını etkisiz hale getirmek için harcayan bu kişi, çocuklardan oluşan bir şehri yerle bir ederken 'gerçek bir demokrasi' olarak adlandırdığı vahşi bir apartheid rejimini alkışlıyor. Bunun gibi demokrasi savunucularına, hayır, teşekkürler."

Daly, von der Leyen'e hitaben "Madam Soykırım (Frau Genocide) derken sanırım pek çok Avrupa vatandaşı adına konuşuyorum" dedi.

İrlandalı AP üyesinin bu konuşması sosyal medyada viral oldu.

Daly daha önce de seçilerek göreve gelmediğine vurgu yaptığı von der Leyen'in AB ve üye ülkeler adına konuşmasını eleştirmişti.

Almanya'nın ilk kadın Savunma Bakanı olarak da tanınan von der Leyen, 7 Ekim'den sonra zaman kaybetmeden İsrail'i destek amaçlı ziyaret eden ilk liderler arasında yer almış ve açıklamalarında AB’nin İsrail'e "koşulsuz desteğini" bildirmişti.

İsrail halkı ve devleti ile dayanışma için bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyleyen von der Leyen, ziyareti sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14-15 Aralık'ta düzenlenen yılın son AB zirvesinde, 7 Ekim'in ardından 3. kez bir araya gelen liderler, ateşkes çağrısı üzerinde anlaşamamıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, zirvenin ardından yaptığı açıklamada üye ülkeler arasında çatışmalara verilecek ara ile ilgili farklı görüşler bulunduğunu belirterek, "Bir kısmı 'insani duraklama' ve bir kısmı 'insani bir ateşkes' istiyor" demişti.