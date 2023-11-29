İrlanda yandı: Dövüşçü McGregor'a soruşturma açıldı

Yayınlanma: 29.11.2023 - 14:00

Güncelleme: 29.11.2023 - 14:00

Eski dünya şampiyonu MMA dövüşçüsü irlandalı Conor McGregor'a, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki yaşanan ayaklanmalar sırasında "nefreti, şiddeti veya ayrımcılığı teşvik ettiği" iddiasıyla soruşturma açıldı.

35 yaşındaki McGregor, Dublin'deki aşırı sağcı kişilerin vandal eylemlerinin ardından sosyal medya paylaşımlarında İrlanda Ulusal Polis Teşkilatı (Garda Síochána) şefi Drew Harris'i ve İrlanda hükümetini kınadı.

Irish Mirror'da yer alan habere göre, McGregor, "Ne için bekliyoruz? Hiçbir şey söylemeyen açıklamalarınızın bu meselenin çözümünde hiçbir değeri yok. Harekete geçin!! Bu durumu hemen düzeltin!" paylaşımında bulundu.

Polis tarafından paylaşımlarına "tahrik" soruşturması açılan McGregor, ayrıca, "ne ekersen onu biçersin" paylaşımında bulunurken reform çağrısında da bulundu.

NE OLMUŞTU?

İrlanda'nın başkenti Dublin'de üç çocuğun yaralandığı okul önündeki bıçaklı saldırının ardından şehir merkezinde sergilenen gösterilerde otobüsler ve tramvaylar kundaklandı, mağazalar yağmalandı.

Bçaklı saldırının gerçekleştiği noktada eylem olarak başlayıp, yavaşta şiddet olaylarına dönen gösteriler sürerken, polis ve siyasetçiler sükûnet çağrısı yaptı ve dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.

Saldırıdan göçmenleri sorumlu tutan bir grup, içinde göçmenlerin bulunduğu bir otelin girişini ateşe verdi.

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Dublin şehir merkezinde meydana gelen korkunç saldırı hepimizi şoke eden dehşet verici bir suç, ancak bu akşam şehir merkezimizde tanık olduğumuz sahnelere müsamaha gösterilemez ve gösterilmeyecektir” ifadesini kullandı.