AB Komisyonu, organize suç gruplarının giderek güçlendiği uyarısında bulundu

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 13:01

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 13:01

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB dönem başkanı İsveç'in başkenti Stockholm'de AB ülkelerinin içişleri bakanlarını bir araya getiren gayriresmi toplantı öncesi basına açıklama yaptı.

Bakanların ana gündeminin düzensiz göç ve geri dönüşler olduğunu ancak organize suçlarla mücadelenin de ele alınacağını söyleyen Johansson, "Organize suçları da tartışacağız. Bu kesinlikle gerekli çünkü, organize suç grupları güçleniyor. Giderek daha uluslararası, daha şiddetli, daha profesyonel oluyorlar" dedi.

İSVEÇ, GERİ DÖNÜŞLERE ODAKLANDI

Johansson, İsveç dönem başkanlığının sığınma başvurusu reddedilenlerin ülkelerine geri gönderilmesi konusuna odaklandığını da ifade ederek, şöyle konuştu:

"Düzensiz göçmen girişlerinde büyük bir artışın olduğu akut bir durumumuz var. Geçen yıl yaklaşık 300 bin düzensiz göçmen girişi olmasına rağmen, yaklaşık 1 milyon sığınma başvurusu oldu. Bu, düzensiz gelenlerden üç kat daha fazla sığınma başvurumuz olduğu anlamına geliyor. Bunların çoğunun uluslararası korumaya ihtiyacı yok."

Menşe ülkelerle işbirliğinin önemine değinen Johansson, düzensiz göçmenlerin çoğunun AB topraklarına ayak bastıklarında kimlik kartlarını attıklarını, dolayısıyla dönmeleri için ya kendi ülkeleri tarafından seyahat belgesi basılması ya da AB'nin bastığı belgelerin menşe ülkelerce kabul edilmesi gerektiğini anlattı.

Ylva Johansson, üye ülkelerin sığınma başvurusunu reddettikleri kişilerin geri dönüşleriyle ilgili olarak menşe ülkelerde muhatap bulma oranının yüzde 16 olduğunu sözlerine ekledi.