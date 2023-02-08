AB Komisyonu, Türkiye'ye 3 milyon euro acil yardım sağlayacak

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 20:28

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 20:28

AB Komisyonu, 6 Şubat’ta Türkiye ve Suriye’de meydana gelen büyük bir yıkıma ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’ye acil yardım yapacağını açıkladı.

Komisyon’dan bugün yapılan yazılı açıklamaya göre Komisyon’un Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, yarın Türkiye’de depremden etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.

Türkiye’ye 3 milyon euroluk acil yardım sağlanacak. Açıklamada Türkiye’ye verilen desteğin 20 AB üyesi devlet ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan’ın AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla sağladığı 31 arama kurtarma ekibi ve 5 sağlık ekibine ek olarak sağlanacağı belirtildi.

Komisyon’un Suriye’deki depremzedeler için ilk etapta depremzedelerin barınma, su, gıda ve temizlik ihtiyaçları ile birlikte arama kurtarma çalışmalarını da desteklemek üzere 3,5 milyon euro tutarında acil yardımda bulunacağı belirtildi.