AB liderleri Granada Deklarasyonu’nu kabul etti

Yayınlanma: 07.10.2023 - 08:23

Güncelleme: 07.10.2023 - 09:27

İspanya’nın Granada kentinde gerçekleştirilen AB devlet ve hükümet başkanları gayriresmi toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Granada Deklarasyonu’nun kabul edildiğini belirterek, bu deklarasyonun AB’nin gelecekteki stratejik çalışmaları için önemli bir hareket noktası olduğunu belirtti. Avrupa’nın dünyanın geri kalanıyla etkileşimde olması gerektiğini ifade eden Michel, AB’nin çok kutuplu dünyada oynayacağı özel bir rolünün olduğunu söyledi.

“GÖÇMENLERİN DÖNÜŞLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ”

Avrupa’da kalmalarına izin verilmeyen göçmenlerin geri dönüşlerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirten AB Konseyi Başkanı Michel, göçün dış boyutu üzerinde çalışmanın ve suç grupları ile kaçakçılara karşı mücadelede daha etkili olunmasının önemli olduğunu ifade etti. Michel, Avrupa sınırlarını korumak için Tunus dahil bir çok ülkeyle daha fazla işbirliği ve etkileşime ihtiyaç duyulduğunu belirterek, AB liderlerinin bir sonraki toplantılarında göç konusunu masaya yatıracaklarını açıkladı.

“AB’YE KATILIM SÜRECİ LİYAKATE DAYALI BİR SÜREÇ”

Basın toplantısında Michel’in ardından söz alan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’ye katılım sürecine değinerek, “AB’ye katılım süreci liyakate dayalı bir süreç ve bu sürecin kısayolu yok” dedi.

“Aday ülkeler katılmaya hazırsa onları AB’ye kabul etmeye hazırız” açıklamasını yapan Leyen, aday ülkelerin katılımına ilişkin komisyon raporunun kasım ayı başında ellerinde olacağını ve Aralık ayındaki Avrupa Konseyi sırasında ise raporun değerlendirileceğini ifade etti. Leyen ayrıca gayriresmi toplantıda liderlerin göçü yönetmenin operasyonel kısmını tartıştıklarını söyleyerek, Avrupa’nın kaçakçılara karşı önlem alması gerektiğini vurguladı.

GRANADA DEKLARASYONU

AB dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın ev sahipliğinde toplanan 27 AB üyesi ülkenin lideri, stratejik gündem, genişleme ve düzensiz göç başlıklarını ele almak için Granada kentinde bir araya gelmişti.

AB devlet ve hükümet başkanları, özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma ve enerji sektörlerinde daha bağımsız olmayı hedefleyen AB, gelecek stratejilerinin yol haritasını Granada'daki toplantılarda belirlemeyi hedeflemişti.