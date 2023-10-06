İngiltere ve İtalya'dan ortak 'kayıt dışı göç' çağrısı

Yayınlanma: 06.10.2023 - 14:24

Güncelleme: 06.10.2023 - 14:24

İtalya'nın aşırı sağcı başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, kayıt dışı göçe karşı ortak bir eylem çağrısında bulunarak diğer Avrupa ülkelerini "ahlaki ve insani bir kriz" olarak adlandırdıkları bu durumu sona erdirmek için İngiltere ve İtalya ile "aynı aciliyet duygusunu" göstermeye çağırdı.

Times gazetesinde bugün yayımlanan ortak görüş yazısında, iki lider, binlerce göçmenin İtalya üzerinden Avrupa'ya girmesini ve İngiltere'ye gitmesini durdurmak için birlikte çalıştıklarını söyledi.

Sunak ve Meloni, "İtalya ve Birleşik Krallık'ın bu konuda birlikte liderlik etmesinden gurur duyuyoruz, çünkü bu ve diğer pek çok alanda bakış açılarımız ve hedeflerimiz aynı. Aslında biz bugün Avrupa'daki en yakın iki dostuz" ifadelerini kullandı.

Sunak ve Meloni, göçün sadece bu yıl 2 binden fazla insanın hayatına mal olan "ahlaki", "insani" ve "Avrupa krizi" olduğunu yazdı. "Şimdi harekete geçme zamanıdır" diye yazan iki başbakan, "karşı karşıya olduğumuz en büyük küresel sorunlara ciddi ve uzun vadeli çözümler aradıklarını" da sözlerine ekledi.

GÖÇLE MÜCADELEDE 8 MADDELİK PLAN

Görüş yazısı, Perşembe günü İspanya'nın Granada kentinde yapılan ve göç konusunun tartışıldığı Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesinin ardından İspanya ile bazı gerginliklere neden oldu.

İspanya'yı göç konusunu ana gündeme almaya ikna edemeyen Sunak, zirve öncesinde İtalya, Hollanda, Fransa, Arnavutluk ve Avrupa Komisyonu ile bir toplantı düzenledi. Toplantıda ülkeler göçle mücadele için "sekiz maddelik bir plan" üzerinde anlaştı.