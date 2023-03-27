AB, Rusya'nın, nükleer silah kararının sonuçları olacağı konusunda uyardı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 16:01

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 16:01

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peter Stano, Rusya'nın, Belarus topraklarına taktik nükleer silahların konuşlandırılması konusundaki tutumunu dikkate alacağını dile getirdi.

Stano, Belarus'a karşı bir aydan fazla bir süredir devam eden yeni yaptırım paketinin hazırlanmasında bu konunun dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin bir soruya, "Yaptırımlara ilişkin karar belirli eylemlere bağlıdır. Yani, yaptırımlar daha önce tartışılmış olsa bile, gelişmelere ve tırmanmaya göre uyarlanacaktır" yanıtını verdi.

Stano, Rusya'nın bu adımının, "devam eden gerginliği tırmandıracağını ve Avrupa güvenliğine yönelik bir tehdit olacağını" belirterek, "AB'nin bu adımı cevapsız bırakmayacağını, bunun sonuçlarının da olacağını" söyledi.