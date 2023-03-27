Polonya ve Litvanya, Rusya'ya tepki gösterdi

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:44

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 12:44

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararını "zayıflık" olarak nitelendirdi.

Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın aldığı kararı eleştirdi.

Rusya'ya güçlü tepki verilmesi gerektiğini vurgulayan Landsbergis, "Rusya, bu kararla güç değil zayıflık gösteriyor. Ciddi yaptırımlar, Baltık bölgesine asker konuşlandırılması ve NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek dayanışma ve kararlılığı gösterecektir" ifadelerini kullandı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Putin'in kararı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına ilişkin gerilimi daha da artırıyor. Bu, Belarus'u Rusya'nın savaşına çekmeye yönelik bir adım" değerlendirmesinde bulunuldu.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız" demişti.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın bu kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu.