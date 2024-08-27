AB, selden etkilenen üyelerine destek verecek

Avrupa Birliği (AB), geçen yıl sel felaketinden etkilenen 5 üyesine 1 milyar avronun üzerinde yardım sağlayacak.

AA
Yayınlanma: 27.08.2024 - 14:41
AB, selden etkilenen üyelerine destek verecek
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AB Komisyonu, 2023'te şiddetli seller yaşayan İtalya, Slovenya, Avusturya, Yunanistan ve Fransa'ya AB Dayanışma Fonu'ndan mali destek sağlanmasına yönelik teklifini açıkladı.

AB'DEN DEV DESTEK

Açıklamada, yardım paketiyle İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesine 378,8 milyon avro, Toskana bölgesine 67,8 milyon avro, Slovenya'ya 428,4 milyon avro ve Avusturya'ya 5,2 milyon avro, Yunanistan'a 101,5 milyon avro ve Fransa'ya 46,7 milyon avro tahsis edileceği belirtildi.

Desteğin hasarlı altyapının onarımı, kültürel mirasın korunması ve temizlik operasyonlarının yürütülmesi de dahil olmak üzere acil durum ve kurtarma operasyonlarının maliyetlerinin bir kısmını karşılayacağı kaydedilen açıklamada, yardımın AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandıktan sonra sağlanacağı bildirildi.

 


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