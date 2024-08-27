'20 köy tamamen yok oldu...' Sudan'ın doğusunda barajın çökmesi sonucu meydana gelen selde 30 kişi öldü

Yayınlanma: 27.08.2024 - 12:06

Güncelleme: 27.08.2024 - 12:06

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ın Kızıldeniz eyaletindeki Port Sudan'ın yaklaşık 38 kilometre kuzeybatısında bulunan Arbaat Barajı, şiddetli yağışlar nedeniyle ağır hasar gördü" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yerel yetkililerin barajın çökmesiyle oluşan selde 30 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladığı belirtilerek, can kaybı sayısının çok daha fazla olabileceğine işaret edildi.

Barajın batı yakasında yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin selden ciddi şekilde etkilendiği aktarılan açıklamada, doğu kıyılarındaki etkinin boyutunun ise henüz değerlendirilemediği kaydedildi.

20 KÖY TAMAMEN YOK OLDU

Arbaat Barajı çevresindeki yaklaşık 70 köyün selden etkilendiği ve 20 köyün tamamen yok olduğu bildirilen açıklamada, selden etkilenenlerin acilen suya, yiyeceğe ve barınma yardımına ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Dün, haziran ayından bu yana ülkenin 18 eyaletinin 10'unda etkili olan aşırı yağışlar ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 132'ye ulaştığı bildirilmişti.