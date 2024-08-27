BM'den 'yükselen deniz seviyesi' uyarısı: Hangi ülkeler tehlike altında?

Yayınlanma: 27.08.2024 - 12:05

Güncelleme: 27.08.2024 - 12:05

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Dönüştürücü ve Dirençli Bir Pasifik: Daha İyisinin İnşası" temasıyla Tonga Krallığı'nda düzenlenen 53. Pasifik Adaları Forumu'nda yaptığı konuşmada, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yaşanan artışın etkileri konusunda bilgi verdi.

İklim değişikliği nedeniyle okyanuslarda su seviyelerinin yükselmesinin Pasifik ada ülkeleri için ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Guterres, fosil yakıt kullanımıyla çevreye salınan karbon emisyonunun su seviyelerindeki artışı hızlandırdığını kaydetti.

Guterres, "Yükselen deniz seviyeleri, tamamen insanlığın yarattığı bir krizdir" ifadesini kullandı.

"PASİFİK ADA ÜLKELERİ CİDDİ TEHLİKE ALTINDA"

Konuya ilişkin hazırlanan BM raporunda, Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'da deniz seviyesi, 1990-2020 arasında 21 santimetre yükselerek küresel ortalamanın yaklaşık iki katına çıktığı bildirildi. Raporda ayrıca, Samoa'nın Apia kentinde deniz seviyesinin 31 santimetre, Fiji'nin Suva-B kentinde ise 29 santimetre yükseldiği belirtildi.

Bölge halkının yaklaşık yüzde 90'ının su seviyeleri yükselen okyanusların 5 kilometre yakınında yaşadığına dikkati çeken Guterres, "Bu durum, Pasifik ada ülkelerini ciddi tehlike altına sokuyor" dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo da konuyla alakalı gazetecilere yaptığı açıklamada, "Okyanuslar, su seviyelerinin yükselmesi nedeniyle yaşam boyu bir dost olmaktan çıkıp büyüyen bir tehdide dönüşüyor" ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri, çevreyi kirleten büyük şirketlerin karbon salınımını azaltma konusunda doğrudan sorumlu olduğunu söyledi.

Fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan iklim değişikliği ve çevre kirliliği ile mücadele için bu tür yakıtlardan tamamen uzaklaşılması gerektiğini belirten Guterres, küresel topluma, fosil yakıtların hızlı ve adil şekilde kullanımdan kaldırılması çağrısında bulundu.

Guterres, büyük şirketler ile gelişmiş ülkelerin, iklimle ilgili anlaşmaları yerine getirmek ve iklim değişikliğinden etkilenen ülkelere yönelik finansmanı büyük ölçüde artırmaları gerektiğini vurguladı.

53. PASİFİK ADALARI FORUMU

Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'da düzenlenen 53. Pasifik Adaları Forumu dün başladı.

Forumda, Avustralya, Cook Adaları, Mikronezya, Fiji, Fransız Polinezyası, Kiribati, Nauru, Yeni Kaledonya, Yeni Zelanda, Niue, Palau, Papua Yeni Gine, Marshall Adaları, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu ülkeleri katılımcı olarak yer alıyor.

Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni'nin başkanlığında düzenlenen forumun 30 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor.