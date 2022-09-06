AB sözcüsünden 'Erdoğan'ın, Yunanistan çıkışından endişeliyiz' açıklaması
Avrupa Birliği sözcüsü Stano, 'düşmanca sözler' olarak adlandırdığı, Erdoğan'ın Yunanistan demecinden endişe duyduklarını dile getirdi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Sözcüsü Peter Stano, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'ı, Ege'deki askerden arındırılmış adaları işgal etmekle suçlaması ve Türkiye'nin zamanı geldiğinde "gerekeni yapmaya" hazır olduğunu söylemesini "düşmanca sözler" olarak nitelendirdi.
Sözcü, Erdoğan'ın konuşmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.
Reuters'ın haberine göre Peter Stano, “Türkiye'nin siyasi liderliğinin Yunanistan'a karşı sürekli düşmanca açıklamaları ciddi endişeler uyandırıyor ve Doğu Akdeniz'de çok ihtiyaç duyulan gerilimi azaltma çabalarıyla tamamen çelişiyor. Tehditler ve saldırgan sözler kabul edilemez” açıklamasında bulundu.
AB sözcüsü, AB'nin farklılıkların barışçıl bir şekilde ve uluslararası hukuka tam saygı göstererek çözülmesini talep ettiğini savundu.
Stano, AB'nin, Türkiye'den Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltmak için ciddi şekilde çalışmasını beklediğini ve tüm AB üye devletlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı duyması yönündeki beklentisini yinelediğini söyledi.
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