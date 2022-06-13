AB: Ukrayna, Rusya'ya karşı "banknotlarla" değil, "silahlarla" direniyor

13 Haziran 2022 Pazartesi, 13:54

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Le Journal du Dimanche'e Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Josep Borrell, Ukrayna'ya gönderilen askeri yardımların olabildiğince hızlı ulaşması gerektiğini söyledi.

Borrell, Ukraynalıların silah ve teçhizatlara ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, sahada Rusya'ya karşı "banknotlarla" değil, "silahlarla" direndiğini dile getirdi.

'RUSYA İLE DİYALOĞU KESMEMEK GEREKİYOR'

Josep Borrell, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinden sonra Avrupa'nın Rusya ile bir arada yaşamak zorunda kalacağını, bu nedenle Moskova ile diyaloğu sürdürmek için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Borrell, "Rusya, var olmaya devam edecek ve onunla nasıl yaşamayı planladığımızı açıkça tanımlamak önemli. Bu çok zor olacak ama Ruslarla diyaloğa geçmeliyiz. Rusya ile görüşmeye devam etmek gerekiyor" dedi.

'UKRAYNA'NIN MÜZAKEREDEKİ POZİSYONU GÜÇLÜ OLMALI'

Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından sonra birlik halinde hareket ettiğini belirterek, bazı ülkeler arasında hassasiyet düzeyinde farklılıklar yaşanabileceğini ifade etti.

Borrell, "Birlik içindeki farklılıklara rağmen, Rusya'dan petrol ithalatımızı %90 oranında azaltmaya karar verdik ve Rusya'ya karşı altıncı yaptırımı hep birlikte kabul etttik" diye konuştu.

Borrell, tüm savaşların bir ateşkes ve müzakere ile sona ereceğine işaret ederek, Ukrayna'nın da bu aşamaya "güçlü bir pozisyon" ile yaklaşması gerektiğini sözlerine ekledi.