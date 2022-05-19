AB, Ukrayna'ya uygulanan ithalat vergilerini askıya alıyor
Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'dan ithal edilen bütün ürünlerdeki gümrük vergilerinin 1 yıl süreyle askıya alınmasına onay verdi.
Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Ukrayna'yı ekonomik olarak desteklemek için hazırlanan teklif görüşüldü.
AP milletvekilleri, Ukraynalı üretici ve ihracatçılara yardımcı olacak düzenlemeyi 515 'evet', 32 'hayır' ve 11 'çekimser' oyla kabul etti.
Buna göre, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) yaptığı bütün ihraç ürünlerdeki ithalat vergileri 1 yıl süreyle askıya alınacak.
Sanayi ürünleri, meyve ve sebzelere uygulanan vergiler, çelik ithalatına yönelik anti-damping vergileri ile koruma önlemleri de 1 yıl süreyle kaldırılacak.
Söz konusu düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
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